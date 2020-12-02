Тамара Семина раскрыла планы Виталины Цымбалюк-Романовской «прикончить» Армена Джигарханяна

02.12.2020, 14:56, Разное

Актриса Тамара Семина рассказала, какими могли быть истинные цели Виталины Цымбалюк-Романовской в союзе с Арменом Джигарханяном. По ее мнению, супруга покойного актера и режиссера стремилась «прикончить» именитого мужа.

Артистка театра и кино Тамара Семина прокомментировала отношения Армена Джигарханяна и его последней супруги Виталины Цымбалюк-Романовской. 82-летняя звезда уверена, что в этом браке Джигарханян был жертвой настоящей охотницы за наживой. Известно, что пианистка не явилась на похороны, этот шаг Семина объяснила боязнью экс-жены режиссера подвергнуться нападкам.

Слезы же новоиспеченной вдовы Семина, хорошо знавшая умершего режиссера, считает разочарованием из-за неудавшихся планов. Пылкой любви в этом союзе не было и Цымбалюк-Романовская рассчитывала всего лишь «прикончить» престарелого мужа поскорее. Однако получить наследство она уже не сможет, несмотря на терпеливое обхаживание в течение нескольких лет.

Армен Джигарханян скончался в ноябре в возрасте 85 лет из-за осложнений диабета и заболеваний сердца. Незадолго до этого Народный артист заключил повторный брак с Татьяной Власовой, с которой жил во втором браке. Стоит отметить, что, согласно информации издания «Собеседник», как партнер на сцене или площадке Армен Борисович был гениален. Великий актер, только отыграв в одной картине, уже на следующий день блистал в других образах. Однако всех остальных участников съемочного процесса он, как считает Семина, презирал, думая только о себе.