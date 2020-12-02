Стало известно, кто был главным человеком в карьере Валентины Легкоступовой

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02.12.2020, 14:56, Разное

В Сети раскрыли, кто был для карьеры Валентины Легкоступовой главным человеком. Оказалось, что, как и многим другим, пробиться на большую сцену певице помог один из мэтров советской эстрады.
Звезда 1980-х годов Валентина Легкоступова умерла в августе текущего года. Певица всего за месяц до этого вышла замуж за бизнесмена и спортсмена Юрия Фирсова. С ним артистка познакомилась не так давно, решающую же роль в ее карьере сыграл другой мужчина, имя которого раскрыли друзья исполнительницы. Валентина Легкоступова взошла на музыкальный Олимп тогда еще Советского Союза с песней «Ягода-малина», которую полюбила вся страна.

Путь на главные сцены для начинающей артистки помог проложить Иосиф Кобзон. Именно он, заметив ее талант, преподавал будущей звезде вокальное мастерство и способствовал продвижению и участию в концертах на телевидении. Певец не только дал Валентине Легкоступовой главные вокальные навыки, но и всячески помогал в развитии карьеры. По его настоянию Легкоступова отправилась на конкурс в Юрмалу, где она впервые заявила о себе широкой публике.

С приходом 90-х многие звезды эстрады сошли с вершин хит-парадов, уйдя в забытие. Легкоступова пыталась, даже спустя годы, вернуться на сцену. В этом Иосиф Кобзон также принял деятельное участие. Несмотря на то, что большого успеха артистка уже не добилась, участие мэтра советской музыки в ее судьбе помогло ей пережить невзгоды. Легендарный артист устроил ее на работу в театр эстрадных представлений ко Льву Лещенко и предоставлял возможность выступать на корпоративах. Окружение певицы уверено, что Иосиф Давыдович был настоящим человеком-эпохой и образцом стиля, который он передавал и своим ученикам.



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