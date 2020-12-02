“Кабанчиком был”. Лидер “БеZ Обмежень” Танчинец удивил поклонников, показав фото до и после похудения

02.12.2020, 14:44, Новости дня

Лидер украинской группы “БеZ обмежень” Сергей Танчинец 2 декабря в Instagram обнародовал фотоколлаж, совместив свои снимки, сделанные с разницей в пять лет.

“Ну не знаю, мой 2020 был явно лучше, чем 2015”, – подписал он публикацию.

“Кабанчиком был”, – отреагировали на коллаж фолловеры.

“Половина человека”, – прокомментировали фото до и после похудения артиста пользователи сети.

“Стал моложе на 10 лет, но остаешься, как всегда хорошим человеком”, – написали в комментариях подписчики.

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Публикация от Сергіи * Танчинець (@sergii_tanchynets)

Группа “БеZ обмежень” была создана в 1999 году. В 2016 году команда принимала участие в вокальном шоу “Х-фактор”. В новом сезоне шоу “Танцы со звездами” на “1+1” лидер группы Танчинец стал одним из участников проекта, но покинул шоу после 11-го эфира.

Позже он заявил, что если бы не карантин, то не согласился бы принять участие в этом проекте.