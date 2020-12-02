Госрегуляторная служба не согласовала проект Кабмина о выдаче справок предприятиям “зеленой металлургии” – СМИ

02.12.2020, 14:44, Новости дня

Государственная регуляторная служба отказалась согласовать проект постановления Кабинета Министров, который предусматривал порядок предоставления справок о подтверждении статуса предприятия “зеленой металлургии”, которая предоставляет льготы на электроэнергию металлургическим заводам. Об этом пишет “Главком” со ссылкой на документ.

Издание отмечает, что это решение касается завода “Интерпайп-сталь” бизнесмена Виктора Пинчука.

Процедура выдачи справок прописана так, что она фактически не предусматривает возможность отказа в выдаче документа и и не предусматривает срока действия такой справки, сказано в решении ГРС. Проект постановления правительства был разработан с нарушением ключевых принципов государственной регуляторной политики, таких как целесообразность и адекватность, также акт не соответствует нормам законодательства, отмечают в ведомстве.

“Отказать в согласовании проекту постановления Кабинета Министров Украины “Об утверждении порядка предоставления справки о подтверждении статуса предприятия “зеленой” электрометаллургии”, – сказано в документе.

По мнению представителей Европейской бизнес-ассоциации, предоставление льгот предприятиям “зеленой” металлургии увеличит задолженность перед компаниями, производящими электроэнергию из возобновляемых источников и повлечет для рынка энергетики негативные последствия.

В законе №810-Х, который был принят Радой как законопроект №3658, добавлены специальные условия для предприятий “зеленой” металлургии – для них будет применяться тариф на передачу, которая не будет учитывать расходы “Укрэнерго” на выплаты по финансированию развития “зеленой” энергетики. Автором поправок был нардеп от фракции “Слуга народа” Дмитрий Кисилевский, который до депутатства работал в компании “Интерпайп”. Об этом сообщал его коллега из фракции “Батьківщина” Алексей Кучеренко.

“Получается, с августа все предприятия должны будут платить тариф на передачу в 1,5 раза больше, но одна-единственная компания будет иметь привилегию его не платить совсем, еще и до 2030 года. Цена экономии для куратора Кисилевского – $12–15 млн ежегодно. И это те средства, которые недополучит государственное “Укрэнерго”, – писал Кучеренко.

Глава правления НЭК “Укрэнерго” Владимир Кудрицкий в интервью изданию “Бизнес.Цензор” в сентябре этого года заявил, что за льготы на электроэнергию для завода Пинчука заплатят бизнес, школы, детсады и больницы. Он отметил, что в целом такое нововведение будет стоить около 100 млн грн.

“Считаю эту норму глубоко несправедливой. Такой, что, по сути, ставит в неравные условия различных потребителей. Что особенно печально – эту льготу получат предприятия из этого перечня, а оплатят все остальные потребители”, – подчеркнул Кудрицкий.