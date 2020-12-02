 

Академик назвал сроки нормализации ситуации с коронавирусом

02.12.2020, 14:18, Новости дня

Прирост новых случаев заражения коронавирусом приблизится к нулю в апреле, а полностью ситуация с пандемией стабилизируется в конце следующего года, сообщил руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.

«Я думаю, что мы снизимся до нулевого прироста, вероятнее всего, где-нибудь в апреле. Ну, может, чуть позже. Я думаю, что к этому времени и вакцинация начнется, и, видимо, к концу следующего года у нас будет полная стабилизация», – передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва» слова Покровского.

Он добавил, что РФ уже практически вышла на плато по количеству заражений коронавирусом и главная задача на данный момент – снизить количество новых случаев.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 25 345 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 20,2% не имели клинических проявлений болезни». Всего в стране выявлено 2 347 401 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 830 349 человек, из них 26882 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксированы 589 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 41053 человека.

Накануне, 1 декабря, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 26402. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 1057.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / Спасение загорающей у бассейна американки попало на видео

30.08 / На Донбассе сегодня дважды нарушались договоренности о перемирии – штаб ООС

25.06 / Против соратницы Зеленского потребовали завести дело после слов о детях «низкого качества»

21.11 / “Подозрение выгодно спецслужбам РФ”. Украинские генералы обратились к Зеленскому по делу Заманы

26.08 / Названа вероятная причина лесных пожаров в Краснодарском крае

13.07 / Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края

15.11 / В Китае хотят выпустить квантовый телефон

15.10 / Глава парламента Кипра ушел в отставку после скандала с «золотыми паспортами»

01.10 / Раскрыто содержание звонков историка Соколова в посольство Франции

02.07 / Предсказан «очень насыщенный политический сезон» после голосования по Конституции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска