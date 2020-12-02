 

Россияне перечислили главные страхи в 2020 году

02.12.2020, 14:18, Новости дня

Главными страхами россиян в 2020 году стали опасения роста социальной несправедливости и снижения доходов, следует исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В сообщении на сайте ВИЦОМ указывается, что «ключевыми страхами россиян в 2020 году стали опасения роста социальной несправедливости (70%), снижения доходов (68%) и недоступности привычных товаров в связи с их дороговизной (67%)».

О снижении доходов россияне чаще всего переживали в апреле (72%). Обеспокоенность возможной потерей работы достигла максимума в мае (48%).

«Опасения того, что не будет оказана бесплатная медицинская помощь, или она будет плохого качества, достигли минимума в марте (42%) и затем вновь практически вернулись к показателям начала года (62%)», – отмечается в сообщении.

Наименьшие опасения вызывают возможные беспорядки внутри страны (33%), разгул преступности (33%) и обострение конфликтов между Россией и другими странами (27%).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 30 октября среди 1,8 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее проректор университета имени Плеханова Ксения Ефимова объяснила в комментарии газете ВЗГЛЯД повышение потребительской уверенности россиян.



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