 

Часть пешеходного моста упала на пути у подмосковных Химок

02.12.2020, 14:18, Новости дня

На Октябрьской железной дороге в Московской области обрушилась часть конструкции пешеходного моста, в связи с этим задерживается движение «Сапсана» и восьми пригородных электропоездов, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«При демонтаже старого пешеходного моста на перегоне Химки – Сходя был задет несущий трос контактной сети над третьим путем железной дороги Октябрьского направления», – сказал РИА «Новости» представитель ведомства.

По его словам, в результате инцидента произошла задержка в движении восьми пригородных электропоездов и поезда «Сапсан» до 40 минут. Отмечается, что в настоящее время организовано реверсивное движение поездов по первому главному пути. 

Ранее на федеральной трассе М-10 в Тосненском районе Ленинградской области обрушился надземный пешеходный переход. 



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.09 / Медведь сбил снимавший его беспилотник на Сахалине

28.07 / Вирусолог назвал потенциально опасные для новой вспышки COVID-19 города России

01.09 / Cкончалась поэтесса и общественный деятель Ираида Иоанновна Пушкарёва

02.08 / Полиция Австралии раскрыла наркосиндикат после крушения перегруженного кокаином самолета

25.07 / Несогласованная акция в поддержку Фургала собрала значительно меньше предыдущих

07.11 / В Москве предложили увековечить память о Жванецком

30.09 / Маас – отравление Навального — проблема для всего международного сообщества

19.11 / Губерниев заявил о деградации российского футбола

30.09 / Попов: Киев должен сохранить оказавшиеся перед угрозой закрытия из-за медреформы больницы

07.07 / В России задержали бывшую журналистку “Медузы”. Это может быть связано с делом о госизмене

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска