Часть пешеходного моста упала на пути у подмосковных Химок

02.12.2020, 14:18, Новости дня

На Октябрьской железной дороге в Московской области обрушилась часть конструкции пешеходного моста, в связи с этим задерживается движение «Сапсана» и восьми пригородных электропоездов, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«При демонтаже старого пешеходного моста на перегоне Химки – Сходя был задет несущий трос контактной сети над третьим путем железной дороги Октябрьского направления», – сказал РИА «Новости» представитель ведомства.

По его словам, в результате инцидента произошла задержка в движении восьми пригородных электропоездов и поезда «Сапсан» до 40 минут. Отмечается, что в настоящее время организовано реверсивное движение поездов по первому главному пути.

Ранее на федеральной трассе М-10 в Тосненском районе Ленинградской области обрушился надземный пешеходный переход.