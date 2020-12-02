Россиянам предложили экономить на подарках из-за роста цен на “Оливье”

02.12.2020, 14:04, Разное

Стоимость самого простого рецепта салата “Оливье” в этом году подсчитали на кафедре финансов и цен Российского экономического университета им. Плеханова. По словам доцента Марии Долговой, такая тенденция связана с ростом цен на продукты по всей стране.

По сравнению с прошлым годом в 2020-м основные ингредиенты для самого простого рецепта салата “Оливье” взлетели в цене. Это колбаса, огурцы, зеленый горошек, яйца, зелень и майонез.

Цены на морковь и картофель увеличились на 23 и 19 процентов соответственно по сравнению с 2019-м годом. Колбаса подорожала на 2,9 процента, лук – на 2,2 процента. Все эти продукты входят в самый простой рецепт салата “Оливье”.

Но не все так плохо, считает доцент. Из-а эпидемии коронавируса россиянам удастся сэкономить деньги. Вместо похода в рестораны и клубы они останутся дома, так что на организацию торжества уйдет меньше затрат. Соответственно, и продуктов можно будет покупать меньше.

Ранее “Дни.ру” сообщали, что в России продукты подорожали в три раза быстрее, чем в Евросоюзе. С января по октябрь продукты в российских магазинах возросли на 4,1 процента. В ЕС за тот же период продукты подорожали всего на два процента.