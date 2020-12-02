Первым в мире смартфоном на Snapdragon 888 станет Xiaomi Mi 11

02.12.2020, 14:02, Разное

Вчера компания Qualcomm на онлайн-конференции Snapdragon Summit 2020 провела презентацию нового поколения процессора Snapdragon 888. Уже известно, какой смартфон станет первым, кто получит инновационный чипсет, это будет Xiaomi Mi 11.

Однокристальная система с индексом 888 обещает стать самой быстрой и мощной, как отмечает Qualcomm, для Китая сочетание трех восьмерок является счастливым числом. Возможность первыми испытать усовершенствованный SoC получат именно китайские Realme, OPPO, OnePlus, Vivo, iQOO, а также LG. Однако пионером станет смартфон от Xiaomi с названием Mi 11. Стоит отметить, что производитель еще не определился точно с наименованием модели, поклонникам товаров бренда предложен также вариант Xiaomi Mi 20.

Устройство с 5-нанометровой системой от американской компании выйдет в продажу уже в первой половине следующего года. Представители Qualcomm не рассказали о том, кто из производителей смартфонов станет первым, однако о своем лидерстве в использовании нового чипсета заявили в руководстве Xiaomi. На своей официальной странице гендиректор компании в соцсети Weibo заявил всем почитателям марки о грядущей новинке на Snapdragon 888. По итогам голосования за лучшее название устройства пока с большим перевесом побеждает Xiaomi Mi 11.

Успеет ли данная корпорация первой выпустить аппарат с новейшим процессором, покажет время. В ее конкурентах значатся такие линейки от конкурентов, как Black Shark и Nubia RedMagic, известные своими сверхмощными характеристиками. Также пока нет данных о намерениях использовать платформу южнокорейской Samsung.