“Заседание будут бойкотировать”. Кулеба и украинская делегация в ТКГ прокомментировали заявление боевиков об их участии в работе Совбеза ООН

02.12.2020, 13:50, Новости дня

Боевики на Донбассе заявили, что 2 декабря их представители примут участие в заседании под эгидой Совета Безопасности ООН. Информация об этом была размещена 1 декабря на сайте “МИД ДНР”.

Заседание якобы пройдет по формуле Арриа на тему “Реализация минского комплекса мер 2015 года по урегулированию ситуации на Украине: год после Парижского саммита в нормандском формате”. Боевики анонсировали участие своих представителей “ДНР” Натальи Никоноровой и “ЛНР” Владислава Дейнего и пообещали прямую трансляцию с мероприятия.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил 2 декабря агентству “Интерфакс-Украина”, что заседание “будут бойкотировать не только Украина, а и США, Соединенное Королевство, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия, то есть все, кроме РФ, страны – участницы ОБСЕ, входящие сегодня в Совбез”.

“Это важный сигнал, ведь ОБСЕ участвует в переговорном процессе в рамках ТКГ (трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе. – “ГОРДОН”)”, – сказал украинский дипломат.

По его словам, заседание в формате Арриа не будут транслировать официальные ресурсы ООН.

“Это четкий ответ на попытки РФ манипулировать международными площадками и форматами для распространения своей пропаганды. Я благодарен партнерам, в частности Германии и Франции, как участникам нормандского формата, за крепкую солидарную позицию в поддержку Украины”, – заявил Кулеба.

Украинская делегация в ТКГ объяснила 2 декабря в Facebook, что встреча, которую анонсировали боевики, – “это неформальное заседание без соблюдения процедуры, использование права вето и тому подобного, проводится такое заседание вне помещений СБ ООН”.

“Отчеты, протоколы [на таких заседаниях] не составляются, присутствуют только переводчики. На эти заседания приглашаются обычно те, кто не имеет права или возможности участвовать в официальных заседаниях СБ, – общественный сектор, ученые, правозащитники, представители меньшинств, другие негосударственные субъекты”, – подчеркнули в украинской делегации.

Представители Украины в ТКГ рассказали, что во время пандемии COVID-19 это заседание “проходит в формате видеоконференции и появляется возможность показать по видео кого угодно”.

https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/posts/141730244404061

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков “ДНР” и “ЛНР”.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России, посвященный урегулированию конфликта на Донбассе. В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично, в частности дважды состоялся обмен удерживаемыми лицами.

Глава украинской делегации в ТКГ, первый президент страны Леонид Кравчук 5 ноября 2020 года заявил, что Киев хочет, чтобы новая встреча лидеров стран нормандского формата состоялась до конца этого года. Он говорил, что лидеры должны обсудить условия для проведения местных выборов в ОРДЛО.