Рейтинг доверия украинцев возглавляют Зеленский и Кличко

02.12.2020, 13:50, Новости дня

Рейтинг доверия к политикам возглавляют президент Украины Владимир Зеленский и мэр Киева Виталий Кличко. Такие результаты исследования представила сегодня на своем сайте Социологическая группа “Рейтинг”.

Зеленскому доверяют 44% опрошенных, Кличко – 33% респондентов. В пятерку лидеров также попали бывший глава правительства Владимир Гройсман (31%), председатель ВР Дмитрий Разумков (27%) и лидер “Батьківщини” Юлия Тимошенко (25%).

Инфографика: ratinggroup.ua

Исследование проводила социологическая группа “Рейтинг” 28–30 ноября во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет методом CATI (телефонное интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования не более 2,0%.