 

Осень 2020 года в Киеве была самой теплой с 1881 года – обсерватория Срезневского

02.12.2020, 13:50, Новости дня

Осень 2020 года в Киеве была самой теплой за 140 лет наблюдений. Об этом 2 декабря сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

“Средняя температура воздуха нынешней осени составила +11,6 ºС, что на 3,6 °С выше климатической нормы. Таким образом осень 2020 года оказалась самой теплой с 1881 года”, – говорится в сообщении.

За сезон в Киеве зафиксировали шесть температурных рекордов.

Самым теплым днем осени было 1 сентября, когда было зафиксировано +34,7 °С, эта температура была самой высокой в столице с начала года, отметили в обсерватории. Самым холодным днем было 30 ноября, температура снизилась до -3,8 °С.

Метеоролигическая зима в Киеве пока не наступила, добавили в обсерватории.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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