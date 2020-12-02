Что делают соцсети со страницами умерших и зачем это нужно?

02.12.2020, 13:34, Разное

«Вконтакте» и «Одноклассники» начали помечать страницы умерших пользователей специальными плашками с сообщением о смерти владельцев аккаунтов. По просьбам родственников покойных, они будут появляться вместо даты последнего визита. Как можно сохранить память об ушедших близких в других социальных сетях и зачем это нужно?

«Одноклассники» и «ВКонтакте»

Чтобы в профиле появилась пометка о том, что владелец страницы умер, его родственники должны обратиться в службу поддержки «ВКонтакте» или «Одноклассников» и предоставить им копию свидетельства о смерти. Когда такая метка появится, профиль исчезнет из поисковой выдачи и списков друзей. В «мемориальный аккаунт» никто не сможет войти, даже зная логин и пароль.

По просьбе близких умершего к странице «ВКонтакте» также можно добавить памятную черную ленту. У «Одноклассников» такой опции нет, но они предлагают поменять фото профиля на черно-белое. Если родственники не захотят оставлять аккаунт, то в поддержке помогут с удалением страницы.

Twitter, Facebook, Instagram

Twitter предлагает близким умершего удалить страницу: других альтернатив у этой социальной сети пока нет. У Facebook вариантов сохранить память о покойном больше. Служба поддержки может помочь с удалением страницы, если родственники подтвердят родство с умершим человеком, а также предложит создать «памятный аккаунт». После получения такого статуса в профиль нельзя будет войти, а возле имени человека появится надпись «Светлая память». Друзья умершего могут делиться воспоминаниями о человеке в его хронике, если это позволяют настройки конфиденциальности. Памятные аккаунты не отражаются в напоминаниях о днях рождения и разделе «Вы можете их знать».

Решить, как поступить со страницей после смерти еще при жизни может сам пользователь через специальную форму. В ней можно заранее попросить администрацию Facebook удалить страницу после смерти. Или назначить хранителя — человека, который сможет следить за аккаунтом после перехода в «памятном» статусе. Он не сможет входить в аккаунт и читать переписки, зато у него будет возможность написать на странице умершего прощальный пост и модерировать памятные публикации, которые оставляют другие пользователи.

Instagram также предлагает две опции для близких умершего: удалить страницу или присвоить аккаунту статус «памятного» — в такой аккаунт нельзя войти и он не появляется в рекомендациях.

Зачем это нужно

Если у страницы умершего человека нет памятного статуса, она продолжит появляться в рекомендациях дружбы. Кроме того, социальная сеть будет каждый год уведомлять о днях рождения и других знаменательных событиях. Друзей и близких умерших такие напоминания могут ранить.

Кроме того, такой профиль может продолжать появляться в поисковой выдаче различных сервисов, чем будет вводить в заблуждение знакомых, которые не слышали о смерти пользователя.

Личные данные умерших

«Памятные» аккаунты защищены от входа, поэтому даже зная пароли, родственники и друзья не получат доступа к перепискам (или смогут получить разрешение ознакомиться с ними только через суд). Так, в 2018 году родители 15-летней девочки, которую сбил поезд, получили доступ к учетной записи погибшей дочери после шести лет разбирательств и только по решению Верховного суда. С 2012 года Facebook отказывал родителям в открытии аккаунта, ссылаясь на конфиденциальность контактов подростка.

Жизнь после смерти в эпоху интернета

«Памятный» аккаунт не единственная возможность сохранить память об умершем человеке онлайн. Можно также разместить информацию о ушедшем из жизни на «цифровом кладбище»: фотографию, имя и годы жизни человека, запись его голоса, видео, важные воспоминания. К ним можно возвращаться в любое время и разделять свою скорбь с другими.

Существуют также онлайн-сервисы, которые позволяют заранее продумать создать и оставить инструкции по похоронам, озвучить последнюю волю и даже оставить сообщения своим близким на определенные дни. Например, поздравления с днем рождения и другими важными датами.

Современные технологии позволяют даже создать цифровую копию умершего человека, обучив нейросеть общаться в его стиле на примере его сообщений в соцсетях. Такие возможности уже предлагает приложение Replika, а программы Elrois и Eterni. me по загруженной фотографии даже создают трехмерные копии, с которыми можно разговаривать.

Мелинда Тайжетинова