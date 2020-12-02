Почему невозможно избавиться от тараканов, выяснили ученые

02.12.2020, 13:31, Разное

Человечество не в силах избавиться от тараканов, потому что ДНК этих насекомых содержит информацию о большом количестве ядов, встречавшихся их предкам за всю историю развития этой группы насекомых.

По словам пресс-секретаря Зоологического музея МГУ Ильи Гомыранова, тараканий геном очень велик — среди насекомых он занимает второе место, уступая только саранче. Человеческая ДНК заметно короче.

– Однако важна не столько длина, сколько большое количество смысловых участков ДНК, то есть собственно генов: их у тараканов оказалось свыше 10 тысяч. Около 150 из них отвечают за обоняние, более 500 — за распознавание вкусов. В анализе химических веществ, вероятно, задействованы и сотни других генов, — говорит ученый.

По словам Гомыранова, накопленный эволюционный опыт помогает тараканам распознавать пищу и отличать безопасные субстанции от ядовитых. Кроме того, чтобы адаптироваться к отраве, тараканам не надо эволюционировать, достаточно активировать старые гены.

Гомыранов напомнил, что в 80-е годы XX века появились инсектициды на основе «вкусной» для тараканов глюкозы с примесью ядов. Однако, спустя 10-15 лет многие тараканы перестали есть отраву и сделали ее применение бесполезным.

– В организме насекомых вырабатывается большое количество белков-антидотов, служащих противоядием для разных отрав, — добавил собеседник.

Тараканообразные насекомые появились на Земле около 235 миллионов лет назад, под конец триасового периода. Даже динозавры тогда были эволюционной новинкой. Немудрено, что насекомые смогли за это время накопить информацию о множестве вредных для их здоровья веществ. Несколько более странно, что это, вероятно, не произошло со всеми остальными животными.

Ссылок на научные исследования в области тараканьей наследственности агентство не приводит.