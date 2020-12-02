Пашинян на саммите ОДКБ заявил о приоритете вопроса обмена пленными

02.12.2020, 13:24, Новости дня

Вопрос об обмене заложниками, военнопленными и другими удерживаемыми лицами в результате военных действий в Нагорном Карабахе является приоритетной задачей, сообщил на проходящем в режиме видеоконференции саммите ОДКБ премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Пашинян отметил, что «мы все имеем ряд неотложных задач», важным является и вопрос «об обмене военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами, а также телами погибших и выяснения судеб пропавших без вести», передает ТАСС.

«Это вопросы, не терпящие отлагательства. Армянская сторона готова интенсифицировать свои действия по ускорению этого процесса и повышению его эффективности», – сказал он.

Премьер также сообщил о важности охраны армянских культурных и религиозных памятников на занятых Азербайджаном территориях Карабаха.

«Наконец, важно обеспечить безопасное функционирование транспортных коммуникаций. Необходимо исключить любые провокации и установить нормальные условия, необходимых для нормальной жизнедеятельности народа Арцаха (непризнанная Нагорно- Карабахская республика)», – добавил он.

Напомним, в начале ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны.

Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Владимир Путин назвал решение по Карабаху сложным, но необходимым.

Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши.