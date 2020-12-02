 

Жена Константина Хабенского поделилась редким снимком с дочерьми

02.12.2020, 13:18, Разное

Константин Хабенский и Ольга Литвинова нечасто рассказывают подробности личной жизни, но иногда делают исключение из собственных правил. Например, на днях актриса показала редкий снимок со своими дочерями, сделанный неподалеку от Санкт-Петербурга. 

Ольга вместе с дочками отдыхала в одной из клиник адаптационной медицины на берегу Финского залива, которая пользуется популярностью среди знаменитостей – например, не так давно здесь проводил время с семьей Иван Ургант. Какую из программ выбрала актриса – чек-ап организма, детокс или восстановление – неизвестно, что Ольга осталась в восторге от процедур и добродушного приема.

Дочки Константина Хабенского и Ольги ЛитвиновойСпасибо за тепло, гостеприимство, красоту и здоровье,- подписала снимок Ольга, на котором ее дочки позируют на фоне залива. Напомним, летом 2016 года Литвинова родила Константину Хабенскому их первую дочь Александру. Пополнение в семье актеров случилось снова 1 февраля 2019-го. Константин также воспитывает сына Ивана от первого брака – мальчику сейчас 13 лет. Ранее Хабенский признавался, что у него есть комплекс: он страдает от того, что недостаточно внимания уделяет детям. Почти все время “съедает” работа и благотворительность. “Но я думаю об этом и пытаюсь уравновесить”, – ответил актер.

Константин Хабенский с дочкамиКонстантин Хабенский с дочкой Александрой



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