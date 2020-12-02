 

Эксперты призвали к точечному применению закона об иноагентах

02.12.2020, 13:12, Разное

Глава ассоциации, член член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод обратил внимание на американский реестр иностранных агентов. Там есть организации, далекие от политики, отметил он.

Включение российских СМИ в список иноагентов в США – история не новая, сказал эксперт. Он напомнил, что представительства крупных советских зданий регистрировались в Соединенных Штатах как иноагенты.

Местные власти в США толкуют законодательство об иностранных агентах в угоду текущей ситуации, отметила член Общественной палаты Мария Бутина. Из-за этого не связанные с политикой НКО и общественные движения подвергаются штрафам и уголовному преследованию, добавила она.

Зарегистрированные в США в качестве иноагентов должны отчитываться о каждом действии, в том числе в соцсетях, рассказала Бутина. В Соединенных Штатах иностранным агентом считают даже Всемирный фонд дикой природы, отметила общественник.

По ее мнению, российский закон об иностранных агентах очень мягкий по сравнению с американским. Важно привести правовую базу в порядок, но не доходить до преследования людей, убеждена Бутина.

“Думаю, что наши законодатели в состоянии найти баланс, который служит интернациональным интересам нашего государства, но при этом не превращается в охоту на ведьм, которую мы сейчас видим в Соединенных Штатах”, – резюмировала она.

Чтобы найти компромисс, нужно четко определить термины и формулировки закона – прежде всего о политической деятельности, считает профессор ВШЭ Иосиф Дискин. “Согласно текущему законодательству, критика политической системы рассматривается как политическая деятельность. Таким образом, мероприятие с участием иностранных экспертов приведет к включению в реестр иноагентов”, – пояснил эксперт. Он призвал создать рабочую группу для грамотного решения проблемы.

Применение закона об иноагентах должно быть точечным, беспристрастным и не превращаться в паранойю и шпиономанию, подчеркнул Александр Брод. От этого не должны страдать НКО, которые занимаются благотворительностью, культурой, наукой и здравоохранением, заключил эксперт.

Ранее группа парламентариев внесла в Госдуму законопроект о возможности признания иноагентами физических лиц. В эту категорию попадут те, кто занимается политической деятельностью или сбором военных сведений и получает средства из-за рубежа.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10 / Мнение: Коротко по Карабаху. 05.10.2020

02.10 / Осталась мелочь – сделать

21.07 / Как заводят дела по статье о финансировании терроризма и почему любой может оказаться в тюрьме?

12.11 / Мнение: О голом месте Сергея Лаврова

16.08 / Согнанных на стихийный народный митинг за Лукашенко бюджетников попросили отнестись с пониманием к возможным избиениям ОМОНом

22.07 / Эксперт Анна Агурина: парфюмерия способна провоцировать воспоминания и возвращать в детство

11.10 / Москва подала заявку на вступление в Евросоюз

26.06 / Кайли Дженнер устроила вечеринку, но никого на нее не позвала: фото праздника в духе времени

25.06 / Мнение: Вспоминая самоизоляцию…

10.11 / После испытания на хорьках спрей от коронавируса протестируют на человеке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска