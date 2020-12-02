Названы противопоказания для употребления в пищу картошки

02.12.2020, 13:07, Разное

Врачи рассказали, кому противопоказано употреблять в пищу картофель. В РФ это блюдо является традиционным. Однако многие даже не задумываются, что данный овощ нельзя есть при наличии ряда болезней.

Картофель имеет множество полезных свойств. Он является источником витаминов и минералов. Картофель нельзя есть при ожирении, сахарном диабета, гастрите с пониженной кислотностью.

Овощ предпочтительно употреблять после приготовления на пару. Предварительно его рекомендуется очистить от кожуры, поскольку в ней больше всего скапливается вредных веществ из воздуха и почвы. Врачи заявляют, что нельзя употреблять картофель, приготовленный во фритюре.

Чтобы снизить риск появления неприятных последствий, нужно избегать корнеплодов зеленого цвета. В таких овощах накапливается токсическое вещество соланин из-за воздействия солнечных лучей. Также картофель не нужно готовить при сильно высоких температурах. По возможности, стоит интересоваться условиями его выращивания. Без вреда для здоровья допустимо есть порцию в 200-300 грамм картофеля два раза в неделю.