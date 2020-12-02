Ученые: Здоровое питание снижает риск импотенции на 20 процентов

02.12.2020, 13:08, Разное



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Что мы знаем о связи импотенции с диетой и образом жизни

Известно, что модифицируемые факторы риска (те, на которые можно повлиять) эректильной дисфункции (импотенции) и болезней сердца во многом одинаковы. К ним относятся курение, ожирение, сидячий образ жизни, сахарный диабет, артериальная гипертоний, повышенный уровень «плохого» холестерина в крови. Появление эректильной дисфункции может говорить о высокой вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний в будущем.

Изменения образа жизни и диеты широко рекомендуются для профилактики болезней сердца. Однако их профилактическое влияние на риск импотенции изучено плохо.

Эректильная дисфункция (импотенция)

Россия – страна, в которой только 10% взрослых мужчин совсем не имеют проблем с эрекцией. Нельзя жить мифами об этой патологии, понимание эректильной дисфункции поможет сохранить здоровье, уверенность в себе и гармонию в отношениях.

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Несколько небольших исследований показали, что изменение образа жизни и похудение улучшает эрекцию у мужчин с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Однако эффектам диеты ученые уделяли меньше внимания. Есть данные, что здоровая диета связана с меньшим риском импотенции при сахарном диабете. Но ни одна научная работа ранее не показывала, снижает ли следование здоровым паттернам питания вероятность развития импотенции у здоровых мужчин (не болеющих диабетом).

Новые данные о диете и эректильной дисфункции

В новой научной работе ученые проанализировали данные о более чем 21 тысяче мужчин в возрасте от 40 до 75 лет, которые принимали участие в крупном исследовании здоровья работников здравоохранения. Участники заполняли анкеты, характеризующие их диету, каждые четыре года с 1998 по 2014 год.

Авторы нового исследования оценили приверженность мужчин здоровому питанию по специальной шкале. Эту информацию они сопоставили с данными об эректильной функции участников исследования.

Во всех возрастных группах следование здоровой диете было связано со снижением риска развития импотенции.

У мужчин в возрасте до 60 лет, диета которых была наименее здоровой, риск импотенции был на 22% выше, чем у тех, кто максимально придерживался паттернов здорового питания. В возрасте 60-70 лет эта разница составила 18%, старше 75 лет – 7%.

Ученые считают, что мужчинам, которым небезразлична их эрекция, нужно выбирать здоровое питание. Однако они отмечают, что новые данные нужно проверить в рандомизированных исследованиях – они дают более качественные доказательства.

Ученые рассказали о пользе зеленой средиземноморской диеты

В новом исследовании зеленая средиземноморская диета оказалась полезнее для здоровья сердца и сосудов, чем обычная средиземноморская диета.

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Что такое здоровая диета

В новом исследовании ученые ориентировались на средиземноморскую диету, которая рекомендуется для профилактики болезней сердца. Она включает большое количество овощей, фруктов, бобовых, орехов, цельнозерновые продукты, рыбу, растительное масло. В ней мало красного мяса и жирных молочных продуктов. Здоровый паттерн питания подразумевает отказ или максимальное ограничение употребления обработанного мяса, сладких напитков, транс-жиров, соли. Употребление алкоголя может быть умеренным – от 0,5 до 2 порций в день (одна порция – эквивалент 10 грамм чистого спирта).