Истории о встречах с тульпами (или мыслеформами)

02.12.2020, 13:08, Разное

Мыслеформы, как правило, выглядят как полностью реальный объект, а не как полупрозрачные призраки. И они могут активно контактировать с объектами реального мира, и даже убивать.

Феномен тульпы (или мыслеформы) берет свое начало в буддизме. Это тибетский термин, который означает "проявление" и определяется как нечто материальное, созданное человеческим разумом. За создание тульпы стоит та часть человеческого сознания, которая отвечает за все глубины воображения, а также за сны. И этот феномен может оказаться намного глубже, чем кажется изначально.

К примеру, многие исследователи паранормальных явлений высказывали такую точку зрения, что большинство монстров (йети, Несси и тд) и призраков, которые видят люди, являются всего лишь мыслеформой. И даже инопланетяне могут иметь ту же самую природу.

Эти мыслеформы могут быть созданы неосознанно самим очевидцем или же намеренно с целью пошутить или напугать кого-то. И лишь часть из них исчезает бесследно вскоре после своего создания, многие обретают некоторую степень независимости и остаются надолго.

Неандерталец

Ныне покойный исследователь аномальных явлений Стэн Гун однажды был очевидцем создания мыслеформы. Это произошло в английском городе Ковентри в 1950-х годах, когда он посетил спиритический сеанс. На нем, кроме Гуча была целая толпа народу, и все они были шокированы, когда медиум начал на их глазах создавать нечто человекоподобное.

"Это была скорчившаяся обезьянистая фигура, которая становилась все четче и яснее. Думаю. что она выглядела как древний пещерный человек. Нельзя было разобрать множество деталей- к примеру глаза, потому что фигура стояла в тени, но она дышала, тяжело дышала, словно нервничала. Я правда скорее чувствовал, чем слышал его дыхание. И я не мог понять, был ли он одет в шкуру животного или у него были свои собственные волосы на теле", – описывал Гуч.

Гуч пробовал поговорить с этим существом, но все его попытки были напрасными. А вскоре оно стало исчезать, пока совсем не растворилось в воздухе.

Позже Гуч рассказывал, что существо, которое он видел, являло собой типичного неандертальца и что это существо появилось на сеансе с его присутствием не просто так – дело в том, что сам Гуч очень интересовался проблемой происхождения человека и особенно его увлекали неандертальцы. Он был уверен, что мыслеформа была создана на основе его мыслей и воображения.

Веселый монах Тук

Далее куда более известная встреча с тульпой, рассказанная эзотериком-путешественницей Александрой Дэвид-Нил. Она родилась во Франции в 1868 году и стала первой женщиной, получившей титул тибетского ламы. Убежденная буддистка, она дожила до весьма внушительного возраста в 100 лет.

Во время своих странствий в Тибете она услышала про тульпу и решила попробовать создать собственную. Она сосредоточилась и решила создать образ монаха Тука из легенд о Робине Гуде.

Чтобы должным образом подготовиться, Дэвид-Нил провела несколько месяцев в глубокой медицтации, после чего ей получилось визуализировать нужный мысленный образ. Нил одарила его характером, предысторией, а потом однажды наконец перенесла его из своего разума в реальный мир.

Вначале эта тульпа выглядела как полагается. Она имела образ дружелюбного и улыбчивого монаха, на вид довольно толстого. Но когда тульпа начала обретать опыт самостоятельной жизни, она стала изменяться.

"Толстый парень стал стройнее, его лицо приобрело насмешливый вид, а потом лукавый и наконец злобный. Он стал более беспокойным и решительным. Он ускальзывал из-под моего контроля", – писала Дэвид-Нил.

Огромный паук

Британец Ричард Фримен у себя на родине является достаточно известным криптозоологом, но до того он долгое время работал смотрителем в зоопарке и интересовался аномальными явлениями лишь как хобби.

В 1997 году Фримен начитался о феномене тульпы, а потом прочел книгу Кларка Эштона-Смита об огромном божестве в виде паука Атлах Нача. И в его голову пришла идея попробовать создать мыслеформу этого паука.

Атлах-Нача описывается как устрашающий, злобный паукообразный монстр с волосатым лицом, напоминающим человеческое, и огромными паучьими конечностями. Когда Фриман решил попробовать создать версию Атлах-Нача для тульпы, он очень серьезно отнесся ко всему этому, что, безусловно, является жизненно важным ключом к обеспечению высокой степени успеха в создании мыслеформы.

Помимо строительства алтаря богу-пауку в подвале дома, в котором он жил в то время, Фримен взял большой кусок ткани, раскрасил его, чтобы он выглядел как огромная паутина, и повесил его в подвале.

Затем, у подножия алтаря, он начал сложную серию обрядов и молитв, разработанных с одной целью: оживить чудовище. И это сработало, но не сразу.

Примерно через месяц после начала эксперимента, однажды ночью Фримен вошел в свой подвал с намерением прочитать еще больше заклинаний и попробовать ускорить создание тульпы. И он тут же застыл на месте от накатившего на него страха – На стене подвала он увидел тень огромного монстра-паука.

В одно мгновение Фримен выскочил из подвала и ощутил, что его идея не так хороша, как казалось ранее. Он тут же начал умственно уничтожать свое создание и ему это в конце концов удалось.