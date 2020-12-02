 

Россия может запретить ввоз гомеопатии из стран ЕС

02.12.2020, 13:03, Разное

В ответ на западные санкции из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным Москва планирует ввести запрет на ввоз гомеопатических препаратов из ЕС. Подобные меры уже применялись в 2014-м году. Тогда было введено эмбарго против европейских продуктов.

«Нам даже новый документ создавать не пришлось. Мы в отечественном текстовом редакторе открыли постановление Дмитрия Анатольевича Медведева и произвели автозамену «продукты питания» на «гомеопатические препараты». Ну а бульдозерам все равно, что давить», — пояснили в правительстве.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул, что производство гомеопатических препаратов относится к стратегическим отраслям экономики, наравне с вооружением и энергетикой. Эмбарго на ввоз западной продукции позволит привлечь инвестиции в отечественные разработки. Мишустин также отметил, что российские технологии в области гомеопатии вполне могут конкурировать с иностранными аналогами.

«Считаю, что это будет реальный шаг по обеспечению импортозамещения. Да и нужны ли нам эти европейские препараты? У нас в Сколково собран огромный интеллектуальный потенциал. Воду с сахаром разбавлять мы сможем не хуже немцев. Даже дешевле получится», — пояснил глава правительства.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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