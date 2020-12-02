 

В Японии вакцинация от коронавируса будет бесплатной

02.12.2020, 12:58, Новости дня

Верхняя палата парламента Японии приняла поправки к закону об иммунизации, которые позволят провести бесплатную вакцинацию всего населения от COVID-19. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Также поправки в закон предусматривают продление крайнего срока таких карантинных мер, как изоляция и задержание иммигрантов.

В июне японский стартап Anges Inc. заявил о начале клинических испытаний на людях потенциальной вакцины от коронавируса COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 2 декабря, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Японии подтвердили заболевание у 150 тыс. человек, 2,1 тыс. человек умерли. Всего в мире коронавирус подтвердили у 63,9 млн человек, 1 млн 481 тыс. заболевших умерли, 41 млн пациентов выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.09 / Политолог оценил итоги Единого дня голосования

05.07 / Дальность поражения российских ЭМИ-пушек увеличена в несколько раз

25.07 / Контрразведка США предупредила о вмешательстве России, Китая и Ирана в выборы президента

23.07 / Суд в РФ отказал в блокировке YouTube

18.09 / Ермак: Нет сомнений, что за свою каденцию Зеленский закончит войну на Донбассе

02.10 / Благодаря Кремлю рейтинг Алексея Навального резко вырос

29.08 / По делу о смерти задержанного в Цхинвале задержали восьмерых сотрудников МВД

19.11 / Лысаков: В РФ некому гоняться за нарушителями на электросамокатах

04.09 / COVID-19 обнаружили у прокурора Запорожской области и его заместителя – СМИ

20.10 / France 24 – итальянцы не в восторге от ужесточения карантинных мер

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска