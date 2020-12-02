В Японии вакцинация от коронавируса будет бесплатной

02.12.2020, 12:58, Новости дня

Верхняя палата парламента Японии приняла поправки к закону об иммунизации, которые позволят провести бесплатную вакцинацию всего населения от COVID-19. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Также поправки в закон предусматривают продление крайнего срока таких карантинных мер, как изоляция и задержание иммигрантов.

В июне японский стартап Anges Inc. заявил о начале клинических испытаний на людях потенциальной вакцины от коронавируса COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 2 декабря, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Японии подтвердили заболевание у 150 тыс. человек, 2,1 тыс. человек умерли. Всего в мире коронавирус подтвердили у 63,9 млн человек, 1 млн 481 тыс. заболевших умерли, 41 млн пациентов выздоровели.