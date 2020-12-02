 

Исполнитель роли доктора Борменталя в фильме “Собачье сердце” умер от COVID-19

02.12.2020, 12:58, Новости дня

70-летний советский и российский актер Борис Плотников умер после заражения коронавирусом. О смерти актера 2 декабря сообщило российское агентство ТАСС со ссылкой на ректора ГИТИСа Григория Заславского.

Сообщается, что в течение последней недели актер был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Плотников родился 2 апреля 1949 года в России. Известность актеру принесла роль доктора Борменталя в фильме российского режиссера Владимира Бортко “Собачье сердце” (1988). Плотников – автор книги “Моя надежда, мука и награда…”. В ГИТИС Плотников руководил художественной мастерской.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 2 декабря в России коронавирус  подтвердили у 2 млн 347 тыс. человек, 1 млн 830 тыс. заболевших выздоровело, 41 053 – умерло. Об этом свидетельствуют данные портала “Стопкоронавирус.РФ”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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