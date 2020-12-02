 

В Раде не смогли принять изменения в Земельный кодекс

02.12.2020, 12:58, Новости дня

Верховная Рада Украины на заседании 2 декабря не смогла проголосовать во втором чтении проект закона №2194 “О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений”, передает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

За проголосовали только 201 нардеп, 13 выступили против, 65 – воздержались. Еще 57 нардепов не голосовали.

Законопроект было решено отправить на повторное чтение в комитет Верховной Рады.

Документ предлагает передать в коммунальную собственность сельских, поселковых и городских советов земли, которые находятся в собственности государства. 

Кроме прочего, авторы документа предлагают отменить полномочия Верховной Рады Украины по согласованию “изменения целевого назначения особо ценных земель, изъятия земельных участков для размещения и обслуживания зданий и сооружений дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств международных организаций”. 

В проекте закона предусмотрена ликвидация институтов государственной экспертизы землеустроительной документации и агрохимической паспортизации земель.

В первом чтении законопроект приняли в ноябре прошлого года. Тогда документ поддержали 272 народных депутата. Этот закон должен был обеспечить реализацию земельной реформы, начавшуюся в марте 2020 года после того, как Рада поддержала открытие рынка земли. Согласно закону, рынок земли в Украине должен заработать с 1 июля 2021 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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