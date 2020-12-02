Мнение: Исполнение общего прогноза по динамике инфляции. Подтверждение прогрессирования генеральных мер.

02.12.2020, 12:50, Разное

Вновь необходимо подтвердить общую 100%-ую точность моего видения в части касающейся инфляции, так как последнее время не часто пишу сообщения сюда в блог.

В мире многое происходит и произошло, но главные институциональные вехи в сфере регуляторики и соблюдения принципов демократии на которых фокусировал внимание — по прежнему не утратили актуальность и являются критически важными для понимания как сути текущих процессов, так и скрытых аспектов являющихся для многих индикаторами качества сред, на основании состояния которых, положено формулировать логические следствия в формальном контексте и в контексте геополитики, что и происходит.

Что касается моих финансовых вопросов, то ситуация пока что в Банка России не изменилась и деньги мне в нарушение законодательства РФ пока что не перевели (актуально все что написано ниже в блоге, а институциональное процессы всё длятся, в том числе следствие по уголовному делу по которому я признан потерпевшим и истцом), поэтому приходится и возможно придётся и дальше рассказывать о происходящем в ЦБ РФ.

Писал ранее о том, что в РФ позитивные инфляционные ожидания не оправдаются, утверждал это в 2006 году. Недавно вновь упоминал об этом с примерами. Ниже скриншот об этом.

Ссылка: https://aboveuknow.livejournal.com/142585.html



Несколько позже, ссылаясь на последствия характера деятельности служащих Банка России, вторым сообщением с упоминанием инфляции за последний временной период – утверждал, что мои прогнозы по инфляции сбудутся. Ниже ссылка и скриншот.

Ссылка: https://aboveuknow.livejournal.com/149517.html



https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/rost-cen-na-produkty-v-rossii-pobil-4-letniy-rekord-1029788092



