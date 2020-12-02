Виктория Скрипаль сообщила в СК о звонке от сестры Юлии из Британии

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02.12.2020, 12:42, Новости дня

Племянница Сергея Скрипаля Виктория сообщила в СК о звонке своей двоюродной сестры Юлии из Британии.

«Информацию о звонке я сообщила в Следственный комитет. У меня телефон записывает разговоры автоматически, и аудиозапись разговора у меня есть. Если следователям она потребуется, я готова ее предоставить, как это было раньше, например. Но в целом меня пока расспросили, о чем был разговор, и аудиозапись не спрашивали», – отметила Виктория РИА «Новости».

Ранее Виктория Скрипаль сообщала, что ей звонила ее сестра Юлия. Она рассказала, что экс-офицера ГРУ Сергей Скрипаль живет в Великобритании, чувствует себя нормально и, возможно, в будущем посетит Россию.

В июне британские СМИ сообщили, что Скрипаль и его дочь Юлия отправились жить в Новую Зеландию под новыми именами. В свою очередь Виктория Скрипаль заявила, что ничего не знает о его переезде в Новую Зеландию и не верит в информацию СМИ об этом.

Напомним, посольство РФ в Великобритании заявляло, что спустя два года после инцидента с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери общественность так и не получила убедительных доказательств причастности Москвы к произошедшему. Более того, продолжают оставаться без ответа более 80 дипломатических нот.



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