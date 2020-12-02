Мнение: Навальный не призывал насильно свергать власть…

02.12.2020, 12:28, Разное

Едва Навальный написал в своем инстаграме, что «Путин не хочет, чтобы я вернулся в Россию», как СКР сделал официальное заявление: «Распространенная в СМИ информация о проведении проверки в ГСУ СК России по Москве по высказываниям А.Навального не соответствует действительности».

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Хотя с утра РИА «Новости» и ТАСС утверждали, что «…следствие считает, что утром 27 апреля Навальный, участвуя в прямом эфире программы "Разворот" на радиостанции "Эхо Москвы" призывал к насильственному изменению конституционного строя в РФ».



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Речь про вот эти слова Навального: «Если власть такова, что хочет оставить голодными 60 миллионов человек, такую власть надо свергать прямо сейчас, возможно даже насильственным способом».

Выходит, что ТАСС и РИА «Новости» распространили фейк? Власть в России не хочет «оставить голодными 60 миллионов человек»?

Фотография Алексея Навального отсюда