 

Мнение: Навальный не призывал насильно свергать власть…

02.12.2020, 12:28, Разное

Едва Навальный написал в своем инстаграме, что  «Путин не хочет, чтобы я вернулся в Россию»,  как  СКР сделал официальное заявление: «Распространенная в СМИ информация о проведении проверки в ГСУ СК России по Москве по высказываниям А.Навального не соответствует действительности».

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Хотя с утра РИА «Новости» и ТАСС утверждали, что «…следствие считает, что утром 27 апреля Навальный, участвуя в прямом эфире программы "Разворот" на радиостанции "Эхо Москвы" призывал к насильственному изменению конституционного строя в РФ».


отсюда

Речь про вот эти слова Навального: «Если власть такова, что хочет оставить голодными 60 миллионов человек, такую власть надо свергать прямо сейчас, возможно даже насильственным способом».

Выходит, что ТАСС и РИА «Новости» распространили фейк? Власть в России не хочет «оставить голодными 60 миллионов человек»?

Фотография  Алексея Навального отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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