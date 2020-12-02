 

Мелания Трамп пригласила на прием юных авторов игрушек для главной ели Белого дома

02.12.2020, 12:24, Разное

В минувший понедельник Мелания Трамп показала всем пользователям соцсетей и СМИ, как она украсила Белый дом к предстоящему Рождеству. Этот праздник она будет отмечать последний раз в резиденции президента и в статусе первой леди, однако пока этот статус действует, Мелания продолжает проводить официальные мероприятия. Так, сегодня она пригласила юных художников со всей Америки на прием в Белый дом, где не только лично провела им экскурсию по залам и комнатам резиденции, но и провела их к главной ели в Голубой комнате, для которой каждый из них сделал своими руками игрушку.

Как радостно провести время с таким большим количеством талантливых молодых художников в рамках выставки America Celebrates совместно с @nationalparkservice, @nationalparkfoundation и @usedgov. Вы можете гордиться тем, что ваши поделки теперь красуются в Белом доме и Президентском парке, – подписала снимки Мелания.

Напомним, в этом году первая леди обозначила тему декора Белого дома как “Америка прекрасная”, а на помощь в украшении холлов и залов пригласила волонтеров из всех штатов. На главной праздничной ели в Голубой комнате, которую в этом году доставил в резиденцию победитель ежегодного конкурса среди фермеров Дэн Тейлор, повесили самодельные игрушки – их авторами выступили дети из всех 50 штатов. На каждой такой игрушке написано имя ее “мастера”, возраст и место жительства. Весь холл резиденции по традиции также заполнили елки – на этот раз украшенные максимально традиционно, никаких елок из клюквы и прочих смелых решений, которыми Мелания удивляла в прошлые годы.  



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