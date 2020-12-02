Йога и медитация могут помочь при сотрясении мозга

02.12.2020, 12:16, Разное

Медики заявили, что с сотрясением мозга помогут справиться йога и медитация. Отмечается, что симптомы хронической болезни органа ЦНС трудно поддаются лечению посредством стандартной терапии.

После проведения нового исследования на эту тему исследователи предложили нестандартное решение проблемы. Они описали метаанализ, посвященный занятию йогой и медитацией для лечения симптомов хронического сотрясение мозга. Медики изучили информацию, полученную в 22 исследованиях, в том числе тех, которые не были опубликованы. В общей сложности в них были задействованы 539 человек.

Ученые оценили воздействие вмешательств в физическое и психическое здоровье, когнитивные способности, качество жизни и социальную эффективность. Посредством современных методов команда оценила результаты исследований. Ученые обнаружили, что медативные практики и йога значительно снизили усталость и затяжную депрессию.