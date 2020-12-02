Эксперты представили статистику по камерам в смартфонах: Apple — самая консервативная, Xiaomi лидирует

02.12.2020, 12:16, Разное

Эксперты рынка мобильных технологий представили интересную статистику относительно камер, используемых разными производителями в своих смартфонах. Самой консервативной среди них оказалась компания Apple, возглавляет же рейтинги Xiaomi.

Эксперты рынка мобильных технологий представили интересную статистику относительно камер, используемых разными производителями в своих смартфонах. Самой консервативной среди них оказалась компания Apple, возглавляет же рейтинги Xiaomi. Исследовательское агентство Omdia обнародовало результаты анализа рынка фото-видео-камер для смартфонов. Его результаты привлекли внимание экспертов отрасли, в перечне были названы наиболее консервативные производители и бренды с лучшими камерофонами.

Уже третий год подряд компании, выпускающие «умные телефоны», создают модели с тремя и более камерами. В текущем году такие аппараты пользовались у покупателей наибольшей популярностью, данная продукция заняла 30% рынка. Как утверждают производители, подобное оснащение позволяет создавать фотографии и видеоролики более высокого качества при различных сценариях и условиях съемки. При этом авторы публикации напоминают о тенденции недорогих брендов устанавливать 2-мегапиксельные датчики для количества. Стоит отметить, что полностью на многомодульные блоки перешла только Realme, в ее ассортименте сейчас отсутствуют устройства с одним объективом.

Кроме того, агентство отмечает, что самыми консервативными смартфонами остаются iPhone от американской Apple. В ее гаджетах по-прежнему устанавливаются одинарные, сдвоенные либо тройные камеры, мода на блоки с большим количеством сенсоров пока не коснулась «яблочных» аппаратов. В то же время китайский концерн Xiaomi большинство своих смартфонов оснащает квадромодулями, а количество выпущенных устройств с более чем одним датчиком превышает 80%.