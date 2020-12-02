Galaxy S21 окажутся дешевле Galaxy S20: Samsung может сломать тенденцию удорожания флагманов

02.12.2020, 12:16, Разное

В начале следующего года компания Samsung выпустит очередное поколение линейки Galaxy. При этом производитель может сломать тенденцию подорожания флагманов, и Galaxy S21 будет стоить дешевле, чем Galaxy S20.

В Сети появилась информация относительно стоимости грядущего флагмана Samsung. По данных техноблогеров, вышедший в продажу в январе Galaxy S21 получит ценник ниже, чем его предшественник. Инсайдеры сообщают, якобы южнокорейский IT-гигант намерен разрушить традицию повышения цен на новые поколения флагманских моделей.

Так, если самый дешевый Galaxy S20 в начале продаж получил ценник в 1000 долларов США, то смартфон нового поколения обойдется покупателю на 100-150 долларов дешевле. Аналогичная динамика стоимости ожидается и для расширенной версии Galaxy S21+, вместо 1200 долларов он, как утверждают инсайдеры, будет стоить порядка 1100 долларов. Примерно на уровне 1300 долларов может оказаться ценник на Ultra-модификацию Galaxy S21, что так же на сотню-полторы ниже Galaxy S20 Ultra.

При этом стоит учесть, что изложенная информация может не найти подтверждение в новой серии Galaxy S. Таким образом Samsung может, предполагают блогеры-эксперты, воспользовавшись кризисом конкурента Huawei, отобрать большую часть рынка. Кроме того, специалисты советуют учитывать так называемую «ценовую войну» с iPhone 12, который демонстрирует большие успехи. Ранее уже сообщалось, что ключевые флагманы южнокорейского техногиганта, оснащенные гибким экраном Galaxy Z Fold 3, дорожать не будут, несмотря на улучшенные характеристики. Так, в девайсах ожидается наличие самой актуальной модели процессора от Qualcomm, SoC Snapdragon 888 5G. Подтвердятся ли данные о новой ценовой политике на флагманские смартфоны от Samsung, можно будет узнать уже в январе после презентации Galaxy S21.