 

Galaxy S21 окажутся дешевле Galaxy S20: Samsung может сломать тенденцию удорожания флагманов

02.12.2020, 12:16, Разное

В начале следующего года компания Samsung выпустит очередное поколение линейки Galaxy. При этом производитель может сломать тенденцию подорожания флагманов, и Galaxy S21 будет стоить дешевле, чем Galaxy S20.
В Сети появилась информация относительно стоимости грядущего флагмана Samsung. По данных техноблогеров, вышедший в продажу в январе Galaxy S21 получит ценник ниже, чем его предшественник. Инсайдеры сообщают, якобы южнокорейский IT-гигант намерен разрушить традицию повышения цен на новые поколения флагманских моделей.

Так, если самый дешевый Galaxy S20 в начале продаж получил ценник в 1000 долларов США, то смартфон нового поколения обойдется покупателю на 100-150 долларов дешевле. Аналогичная динамика стоимости ожидается и для расширенной версии Galaxy S21+, вместо 1200 долларов он, как утверждают инсайдеры, будет стоить порядка 1100 долларов. Примерно на уровне 1300 долларов может оказаться ценник на Ultra-модификацию Galaxy S21, что так же на сотню-полторы ниже Galaxy S20 Ultra.

При этом стоит учесть, что изложенная информация может не найти подтверждение в новой серии Galaxy S. Таким образом Samsung может, предполагают блогеры-эксперты, воспользовавшись кризисом конкурента Huawei, отобрать большую часть рынка. Кроме того, специалисты советуют учитывать так называемую «ценовую войну» с iPhone 12, который демонстрирует большие успехи. Ранее уже сообщалось, что ключевые флагманы южнокорейского техногиганта, оснащенные гибким экраном Galaxy Z Fold 3, дорожать не будут, несмотря на улучшенные характеристики. Так, в девайсах ожидается наличие самой актуальной модели процессора от Qualcomm, SoC Snapdragon 888 5G. Подтвердятся ли данные о новой ценовой политике на флагманские смартфоны от Samsung, можно будет узнать уже в январе после презентации Galaxy S21.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Ирина Пегова продемонстрировала архивный снимок со своего первого спектакля

10.08 / Мнение: Управление овцами из Чехии, Польши и Британии

11.09 / Скандалы: Ракетные войска стратегического назначения не дадут в обиду сына Плющенко

30.07 / Чего бы съесть эдакого органического?

18.08 / Лорак сняла дочь в своем новом клипе: София – творческая натура

18.08 / Бело-красно-белый флаг: откуда пошёл символ протестов

14.08 / Костромского учителя задержали при передаче денег за новые шторы в классе

07.10 / Андрей Григорьев-Апполонов признался в сексе втроем

31.10 / Мнение: Эрдоган хочет отжать у Кремля среднеазиатский кошелек

26.08 / Друзья и поклонники переживают из-за пропажи певицы МакSим

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска