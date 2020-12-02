 

Великобритания первой в мире начнет массовую вакцинацию от COVID-19. Препаратом Pfizer и BioNTech

02.12.2020, 12:14, Разное


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«Разрешение выдано спустя несколько месяцев тщательных клинических испытаний и анализа, по результатам которых эксперты MHRA пришли к выводу, что вакцина соответствует строгим стандартам безопасности, качества и эффективности», – говорится в сообщении ведомства.

В ближайшие дни будут опубликованы последние рекомендации по иммунизации приоритетных групп населения. Первыми вакцину получат жители домов престарелых, медики и пациенты с тяжелыми хроническими заболеваниями. Следующими будут пожилые люди старше 80 лет и сотрудники органов здравоохранения.

Вакцину необходимо хранить при температуре -70°C, однако производители заявили, что ее можно хранить в холодильнике при 2-8 ° до пяти дней. Это позволит упростить логистику, поскольку постояльцы домов престарелых не смогут самостоятельно прийти в пункт вакцинации медикам придется выезжать к ним, сообщает The Guardian.

Накануне, 1 декабря Pfizer и BioNTech подали заявку в Европейское агентство по лекарственным средствам на получение условного разрешение на продажу вакцины от COVID-19. Если разрешение будет получено в ближайшие дни, первые партии вакцины поступят в Европу уже в декабре, говорится в официальном релизе BioNTech. Условное разрешение может быть выдано в экстренном случае даже при отсутствии полных данных о препарате, если преимущества от его использования перевешивают риски. Но в перспективе фармпроизводители должны предоставить всю информацию об эффективности и безопасности вакцины.

20 ноября фармкомпании запросили разрешение экстренного применения своей вакцины в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Процесс рассмотрения документов займет несколько недель, а заседание консультативного совета FDA по проверке вакцины запланировано в декабре. Если заявка производителей будет одобрена без задержек, вакцинация групп риска в США может начаться уже в декабре.



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