 

Верховная Рада запретила продажу электронных сигарет детям

02.12.2020, 12:04, Новости дня

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №3628, которым запретила продажу электронных сигарет детям до 18 лет, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Законопроект поддержали 309 нардепов, 32 не голосовали.

В пояснительной записке к законопроекту (.doc) отмечается, что Украина с 2006 года начала бороться с массовым курением. Однако производители табачных изделий стали предлагать для потребителей новые продукты, которые позиционируются как менее вредная альтернатива традиционным сигаретам, в частности электронные сигареты.

Вместе с тем, по информации Всемирной организации здравоохранения, электронные сигареты не являются полностью безопасными, так как содержат табак и вызывают зависимость.

Поэтому в Раде решили запретить продажу электронных сигарет и жидкостей для них детям.

Кроме того, усиливается ответственность за продажу электронных сигарет детям, говорится в проекте закона (.doc). За первое такое нарушение грозит штраф в размере от 400 до 800 необлагаемых налогов граждан (6800 – 13 600 грн). Если в течение года нарушителя поймают на повторной продаже, то его ожидает штраф от 800 до 1400 необлагаемых минимумов (13 600 – 23 800 грн) с конфискацией предметов торговли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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