Волочкова засветила грудь в прозрачном платье

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02.12.2020, 12:04, Новости дня

44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова разместила в Instagram фото, для которого позировала в прозрачном пляжном платье. Балерина не стала надевать бюстгальтер.

“В первый зимний день вспоминаю тепло прекрасного отдыха”, – написала она.

Фото было сделано во время отдыха балерины на Мальдивах.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Анастасия Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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