Kurier – «умышленный наезд» — в немецком Трире машина врезалась в толпу людей

02.12.2020, 12:00, Новости дня

В немецком городе Трир машина на полной скорости врезалась в толпу людей, пишет Kurier. В результате столкновения два человека погибли на месте, как минимум 15 получили ранения. Местный мэр Вольфрам Лейбе, считает, что нарушитель осознанно пошёл на преступление. В полиции просят не торопиться с выводами, пока обстоятельства дела не будут выяснены.



Reuters

В немецком городе Трир машина на полной скорости выехала на тротуар и врезалась в толпу людей, пишет Kurier. Двое человек погибли на месте, и как минимум 15 получили ранения. Местный мэр Вольфрам Лейбе считает, что нарушитель осознанно пошёл на преступление. «У нас тут в центре человек умышленно наехал на людей», — заявил он.

В полиции сообщили, что причины произошедшего пока что не выяснены. Нельзя сказать: было ли это террористическим нападением, подчеркнул представитель правоохранительных органов: «У нас тут в пешеходной зоне несколько раненых, которые попали под машину. Автомобиль и его водителя мы задержали». Полиция призывает людей не приближаться к району, где произошёл наезд.

Местные СМИ сообщают, что водитель находился за рулём внедорожника. По словам очевидцев, в автокатастрофе могли пострадать и дети. Люди стоят на улице и плачут, все магазины уже закрыты, прохожих внутрь никто не пускает. В сети уже появились теории о мотиве преступления, но полиция призывает отказаться от спекулятивных предположений, пока обстоятельства дела не будут выяснены.