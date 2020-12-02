 

Пандемия вместо эйфории – за год Урсуле фон дер Ляйен так и не удалось объединить Европу

02.12.2020, 12:00, Новости дня

В начале своего председательства в Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен «орудовала большой поварёшкой», строя грандиозные планы на будущее, говорится в репортаже SRF. Маленький вирус тогда её не беспокоил, но, как оказалось, в этом году он стал её главным испытанием. Теперь же из-за раскола внутри Европы не удаётся выплатить странам обещанную финансовую помощь на борьбу с последствиями пандемии. В этой ситуации фон дер Ляйен должна доказать, что способна преодолевать кризисы, считает швейцарский телеканал.

Когда год назад Урсула фон дер Ляйен заняла пост председателя Европейской комиссии, у неё были большие планы. Маленький вирус же её, как и остальных, не беспокоил. Но не успела она заступить на должность, как границы в Европе закрылись, все обособились, а экономика обрушилась. Пандемия вместо европейской эйфории. Экс-министр Германии хотела бы, чтобы о ней писали другие заголовки. Итоги прошедшего года подведёт Михаэль Раухенштайн из Брюсселя.  

В начале своего председательства в Брюсселе Урсула фон дер Ляйен орудовала большой поварёшкой. Она хотела, чтобы ЕС лидировал в сфере развития цифровых технологий, чтобы к нему серьёзно относились на мировой политической арене, чтобы благодаря «Зелёной сделке» Европа стала первым климатически нейтральным континентом. «Зелёная сделка» — это проект, ставший для неё вопросом престижа.

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН, председатель Европейской комиссии: Это начало путешествия. Для Европы этот момент схож с высадкой первого человека на Луне.

Немецкий политик представила свои амбициозные цели с большим пафосом и широкими жестами. Для Урсулы фон дер Ляйен такое типично, считает немецкий журналист Даниэль Гоффарт. Вместе с коллегой он написал биографию фон дер Ляйен.

ДАНИЭЛЬ ГОФФАРТ, журналист и автор книг: Я бы сказал, что она женщина заголовков. Так было в течение всей её политической карьеры. В этом она отличается от канцлера Германии. Ангела Меркель известна тем, что обладает детальными знаниями в самых разных политических сферах. Фон дер Ляйен могла бы этому поучиться.

Весна стала для фон дер Ляйен испытанием: страны — члены ЕС запросили у Брюсселя финансовую помощь из-за пандемии коронавируса. Председатель Еврокомиссии отреагировала с опозданием, но зато сделала большое обещание: размер фонда на восстановление экономики составит 150 миллиардов евро. Но только при поддержке Германии и Франции после длительных споров главы государств и правительств утвердили пакет помощи.

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН: Мы переживаем один из самых тяжёлых кризисов в сфере экономики и здравоохранения. Но несмотря на это Европе после длительных споров всё же удалось дать сильный ответ на этот беспрецедентный кризис.

Но сейчас выдача этих денег, в которых остро нуждаются государства, блокируется Польшей и Венгрией. Фон дер Ляйен в очередной раз стоит перед расколотой Европой.  

МИХАЭЛЬ РАУХЕНШТАЙН, корреспондент SRF: Польша и Венгрия усложняют жизнь председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Не стоит забывать и о брексите. Первая женщина на высоком посту в Еврокомиссии должна доказать, что способна преодолевать кризисы.



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