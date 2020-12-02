France 24 – протесты вынудили Францию отказаться от запрета на съёмку полицейских

02.12.2020, 12:00, Новости дня

Столкнувшись с массовыми протестами, французские власти оказались вынуждены отступиться от законопроекта, который должен был наложить запрет на съёмку полицейских при исполнении обязанностей, передаёт France 24. Как отмечает канал, хотя критики этого законопроекта и указывали на то, что он помешает свободе слова, французское МВД по-прежнему уверено, что полицейские недостаточно защищены.

Отступившись от спорного законопроекта о безопасности, лидер парламентского большинства Кристоф Кастанер заявил, что вызвавшая споры статья 24 будет целиком переписана.

КРИСТОФ КАСТАНЕР, председатель партийной фракции «Вперёд, Республика!»: Следует сказать, что сделанный нами законотворческий выбор привёл к волнениям. Тот баланс, которого мы пытались добиться в этой 24 статье, не был безоговорочно принят обществом и приведён в действие.

С подобным заявлением он выступил после того, как на выходных десятки тысяч протестующих вышли на улицы по всей Франции, требуя отмены законопроекта. Всё это произошло вскоре после череды инцидентов с участием полиции, которые вызвали возмущение по всей стране, а в некоторых случаях и по всему миру.

В прошлый понедельник полиция разгромила лагерь мигрантов, а также напала на журналистов. А в четверг видео с жестоким избиением темнокожего мужчины тремя полицейскими распространилось по всему интернету, спровоцировав всеобщее осуждение. Глава МВД Жеральд Дарманен, который в понедельник из-за этого инцидента стал мишенью для неудобных вопросов со стороны депутатов, заявил, что испытал омерзение при просмотре этого ужасного видео. Кроме того, он заявил, что отказывается верить в существование конфликта между французской полицией и обычными людьми. При этом он подчеркнул, что считает, что полицейские должны быть лучше защищены от населения.

ЖЕРАЛЬД ДАРМАНЕН, министр внутренних дел Франции: Речь не идёт о том, что на одной стороне баррикад стоит полиция, а на другой — население. Я ни на секунду в это не поверю… Правительство считает, что нам, разумеется, нужно гарантировать защиту полиции во время операций. Повторюсь, полицейские защищены недостаточно.

Критики опасались, что статья 24, которая сделает незаконной публикацию фотографий полицейских с целью причинить им вред, может быть использована для наступления на свободу прессы. Некоторые также указывали на то, что эта статья избыточна, так как намерение причинить вред во Франции и так выходит за рамки закона.

Дата выхода в эфир 30 ноября 2020 года.