 

Артистов Мариинского театра пригрозили облить кислотой

02.12.2020, 11:48, Новости дня

Неизвестный отправил в Мариинский театр в Петербурге сообщения с угрозами о минировании, а также о том, что артистов учреждения якобы обольют кислотой, сообщил источник в экстренных службах.

«В адрес театра были направлены письма по электронной почте с угрозами применения кислоты в отношении артистов, а также о взрывных устройствах в здании театра», – сказал собеседник ТАСС.

Всего поступило девять сообщений с угрозами. Экстренные службы провели проверку здания театра, опасных предметов найдено не было. Личность отправлявшего сообщения устанавливается.

Официальных подтверждений о происшествии на данный момент нет.

В конце октября неизвестный заявил о «минировании» всех лечебных учреждений Москвы.



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