 

БПК «Адмирал Харламов» вывели из состава Северного флота

02.12.2020, 11:48, Новости дня

Большой противолодочный корабль (БПК) проекта 1155 «Адмирал Харламов» выведен из состава Северного флота, сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

«Накануне на корабле прошла церемония спуска флага. Теперь он будет готовиться к утилизации», – сообщил источник ТАСС.

Он добавил, что предприятие, которое займется утилизацией БПК, будет определено на конкурсной основе.

«Адмирал Харламов» был спущен на воду в 1988 году, вошел в состав Северного флота в 1990 году. В последнее время он числился в резерве флота и находился на заводе «Нерпа».



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