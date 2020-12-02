В петербургском отеле нашли тело женщины

02.12.2020, 11:48, Новости дня

В Приморском районе Петербурга обнаружили тело 52-летней женщины: ее нашли в одном из местных отелей, сообщил источник в силовых структурах.

«Тело 52-летней женщины найдено в отеле на улице Савушкина в Петербурге», – сообщил собеседник РИА «Новости».

По данным соцсетей, погибшая являлась проректором Национальной школы детекции лжи. При этом в администрации школы сообщили, что не располагают информацией о произошедшем.

Национальная школа детекции лжи определяет свою основную направленность как «Современные технологии применения полиграфа». Отмечается, что выпускники учреждения работают в частных и государственных структурах РФ и СНГ, в том числе в спецслужбах.

В ноябре в Петербурге нашли тело женщины, закопанной в землю по шею.