Ученые раскрыли секрет неизлечимости рака

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02.12.2020, 11:22, Разное

Ученые из Австралии раскрыли секрет неизлечимости рака. Они рассекретили механизм, посредством которого злокачественные клетки восстанавливают ДНК и становятся непобедимыми в ходе проведения стандартной терапии.
Важную роль в защитном процессе играет белок под названием актин. Он формирует нитевые компоненты цитоскелета клетки, которые получили название микрофиламенты. Ученые выяснили, что на актин возложена и другая функция. Речь идет о контроле процессов, происходящих внутри ядра, где хранятся генетические данные.

В метастазах ДНК при делении подвержена различным сбоям. Ученые задействуют соответствующую уязвимость, нацеливая на них определенные лекарственные препараты. В ходе новой научной работы исследователи выяснили, что актиновые нити способны изменять форму ядра. Таким образом, усиливается процесс регенарации ДНК. Клетки в таком случае не поддаются воздействию проводимой терапии.

Поврежденная ДНК в процессе скольжения вдоль микрофиламентов попадает в часть ядра, где происходит наиболее эффективное восстановление. Препараты, изначально направленные против осуществления данного механизма, могут убить онкоклетки, среди которых уже наблюдается трудности с репликацией.



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