 

Названы пищевые добавки, снижающие риск заражения коронавирусом

02.12.2020, 11:22, Разное

Ученые из США, Швеции и Великобритании определили пищевые добавки, которые снижают риск заражения коронавирусом. Новые данные они получили после проведения исследование. В течение нескольких месяцев научные сотрудники следили за пациентами, которые употребляли соответствующие добавки.
Ученые проводили опрос людей, прошедших регистрацию в приложении COVID Symptom Study. Там участники исследования отвечали на вопросы по поводу употребления пищевых добавок, в том числе: омега-3, жирных кислот, пробиотиков, поливитаминов, витаминов С и D. Ученые проверили частоту инфицирования коронавирусов среди британцев, шведов и американцев, которые использовали вышеназванный сервис. Также они приняли во внимание симптом потери обоняния у тех, кто не проходил тестирование на COVID-19.

Результаты показали, что пробиотики на 14% способны снизить риск развития коронавриуса, омега-3 – на 12%, поливитамины – на 13%, витамин D – на 9%. Что касается витамина С, то он никак не влияет на этот процесс.

В итоге специалисты пришли к выводу, что пищевые добавки могут защитить от коронавируса, но их действие осуществляется по-разному. Мультивитамины в основном уменьшают риск развития респираторных болезней, омега-3 обеспечивает противовоспалительное действие, а пробиотики укрепляют иммунитет, пишет портал «Ридус».



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