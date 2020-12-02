Ученые выяснили, что мешает нормальному усвоению глюкозы

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02.12.2020, 11:22, Разное

Ученые рассказали, что может мешать нормальному процессу усвоения глюкозы в организме человека. Для более глубокого анализа этой темы они провели эксперименты на мышах с диабетом и ожирением. В результате исследователи пришли к выводу, что лишний вес воздействует на реакцию клеток на поступление глюкозы.
После еды или же сладких напитков инсулин активирует клетки, чтобы у молекул глюкозы была возможность перейти из крови в пространство, где происходит ее расщепление и превращение в энергию. Если имеется сахарный диабет второго типа, чувствительность к инсулину теряется. В связи с этим глюкоза задерживается в крови и провоцирует гипергликемию.

Ученые из Японии сравнили сигнальные пути, присутствующие в клетках здоровых и тучных мышей. Грызунам обеих групп давали пить сладкую воду. Спустя определенный период времени у них брали образцы крови для анализа широкого спектра элементов. Ряд сигнальных путей активируются в том случае, когда глюкоза находится в середине клетки. На основе полученных данных исследователи построили специальную карту.

Здоровые мыши быстро реагировали на поступление глюкозы, поэтому у них через час восстанавливался уровень сахара. Что касается грызунов с ожирением, то у них отсутствовала такая реакция, наблюдался более медленный метаболический путь, пишет издание «РИА Новости».



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