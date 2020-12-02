 

“Вы никогда ее не увидите”. Билли Айлиш рассказала о своей татуировке

02.12.2020, 11:10, Новости дня

Американская певица Билли Айлиш в интервью изданию Vanity Fair сообщила, что в 2020 году сделала себе татуировку.

“Я действительно сделала тату. Но вы никогда ее не увидите. Я сделала то, о чем говорила”, – заявила она.

Певица отметила, что нанесение тату стало едва ли не единственным событием из ранее запланированных, которые не пришлось отменять.

По словам Айлиш, в целом ее ожидания от 2020 года не оправдались, так как у нее состоялось всего три концерта, а остальные пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.

Артистка рассказала, что во время изоляции работала над новыми песнями, написав уже 16 треков, а также принимала участие в акциях протеста.

“Я не перестану бороться за всех цветных людей, которые отдали свои жизни из-за жестокости полиции”, – отметила Айлиш.

ВИДЕОВидео: Vanity Fair / YouTube

Айлиш стала известной в 2016 году после публикации дебютного сингла Ocean Eyes на ресурсе SoundCloud. В 2019 году ее дебютный альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавил американский чарт Billboard 200 и британский хит-парад UK Albums Chart.

В 2020 году артистка получила пять наград музыкальной премии “Грэмми”.

Начиная с 2017 года певица ежегодно отвечает на вопросы Vanity Fair, список которых не меняется. В 2019 году Билли Айлиш заявила, что мечтает сделать татуировку на теле.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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