В Закарпатской области задержали контрабандистов на мотодельтаплане – Госпогранслужба

02.12.2020, 11:10, Новости дня

В ночь на 2 декабря в Закарпатской области сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) задержали двух контрабандистов на мотодельтаплане. Об этом проинформировал сайт Госпогранслужбы.

“Дельтаплан контрабандистов задержали сразу после приземления неподалеку от населенного пункта Ильница Иршавского района Закарпатской области в ходе реализации оперативной информации. Также правоохранители задержали двух пилотов, управлявших дельтапланом. Кроме того, при осмотре места происшествия правоохранители обнаружили и изъяли приборы навигации с проложенными маршрутами, радиостанции, флэш-носители, планшет и устройства, используемые при посадке летательного аппарата”, – говорится в сообщении.

По данным ГПСУ, “задержанные граждане неоднократно совершали незаконное перемещение табачных изделий в Румынию”.

О случившемся уведомили Службу безопасности Украины, а летательный аппарат изъяли и доставили в Мукачевский пограничный отряд.