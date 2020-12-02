“Украиночка жена и казацкая фамилия”. Потап ответил на критику дуэта с Бузовой

02.12.2020, 11:10, Новости дня

Украинский рэпер и продюсер Потап на своей странице в Instagram 2 декабря разместил скриншот своего ответа на критику в связи с заявленным им сотрудничеством с российской певицей Ольгой Бузовой.

Он заявил, что работает в Украине и любит свою страну. По словам рэпера, он обеспечивает работой еще сто семей.

“Трек с Бузовой – это хитяря, который вы будете слушать, когда накатите и пойдете танцевать, я знаю что вы и так слушаете российскую музыку”, – заявил он.

Потап объяснил, что анализировал показатели прослушивания российской музыки в Украине.

“Зарабатывают, по сути, в других странах, но пишут мне с кем тут петь”, – высказался он.

“Я очень неудобный антигерой. Я не дурак, люблю Украину, работаю на Родине, создаю экспортный отечественный продукт, с положительной стороны показываю Киев как центр восточноевропейской музыки, у меня прекрасная украиночка жена, которой гордится и любит весь мир. У меня казацкая фамилия Потапенко. Это известная фамилия. Загляните в реестры”, – отметил он.

Потап заявил, что не раз бывал в АТО и помогал украинским воинам.

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Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

30 ноября Потап заверил, что не хотел никого обидеть клипом певицы Dorofeeva на трек Gorit, снятым на аллее Героев Небесной сотни в Киеве, а сотрудничество с Бузовой преподнес как необходимую меру для достижения популярности в Украине.

Украинская певица Dorofeeva (Надя Дорофеева) в качестве одной из локаций для съемок дебютного сольного клипа Gorit выбрала мост, расположенный над аллеей Героев Небесной сотни, где в 2013 году во время Революции достоинства погибло 48 человек. В сети видео подвергли критике, призвав певицу извиниться.

Потап подвергся критике пользователей сети за желание сотрудничать с Бузовой.

Ольга Бузова – российская телеведущая и певица. Она стала известна после участия в реалити-шоу “Дом-2” на телеканале ТНТ. Посещала аннексированный Крым.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Потап родился в 1981 году в Киеве. Он окончил Национальный университет физического воспитания и спорта, получив профессию учителя физкультуры и тренера по водному поло и плаванию.

В 2006 году вместе с певицей Настей Каменских он создал дуэт “Потап и Настя”. В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности этой группы.

23 мая 2019 года Потап женился на Каменских. Сейчас он пишет ей песни для сольного проекта NK, а также продюсирует проект Mozgi, певицу Michelle Andrade.