Для защиты от России Европе нужно брать пример с Израиля

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02.12.2020, 11:06, Новости дня

Благодаря своим ракетам Москве удалось всех запугать и создать в Европе атмосферу стратегической депрессии. Как пишет автор Dagens Industri, для противостояния угрозе с Востока ЕС нужно взять пример с Израиля, который создал защитную сеть «Железный купол». По мнению шведского журналиста, подобная инициатива поможет «перевернуть соотношение сил между демократиями и российским режимом».


Reuters

К информации, которую РФ пишет относительно своих оборонных систем, нужно относиться с осторожностью, но война в Сирии стала полноценным испытанием для новых российских сверхбыстрых крылатых ракет. Как пишет автор Dagens Industri, похоже, русские преуспели: их ракеты можно запускать с небольших установок, а дальность их действия достигает 2 тыс. км.

Благодаря пассивности США в мировой политике, Западу нечего противопоставить новому российскому оружию. Однако, уверен автор материала, опасаться нужно не только Америке, но и Европе, ведь РФ может ударить и по ней.

«Власти европейских стран стали мыслить иначе. Они утратили стратегическую свободу, боятся большого мира и видят кошмары о том, как русские управляют их демократиями с помощью коварных операций влияния. Москве удалось всех запугать и создать в Европе атмосферу стратегической депрессии. Теперь почти везде траур и плач», — пишет автор Dagens Industri Питер Магнус Нильссон.

По его мнению, его родной Швеции, да и всей Европе нужно брать пример с Израиля, который сплёл над собой настоящую защитную сеть под называнием «Железный купол» и готов сбить любую приближающуюся ракету. И хотя неизвестно, справится ли «Железный купол» и с российскими ракетами, но нельзя сомневаться, что Израиль совершенно точно будет развивать свою технику, чтобы суметь это сделать. 

Нильссон уверен, что Швеция должна взять на себя инициативу и вместе с союзниками разработать нечто подобное для Балтийского региона и Северной Европы, поскольку системы «Пэтриот» тут не потянут, а инициатива ЕС «Твистер» по большей части пылится без дела.

«Швеция пролегла посреди региона, словно длинный барьер. Соберите всех, кого только возможно, и постройте Балтийский купол, который защитит нас от новых ракетных угроз! Наймите в качестве экспертов израильтян. Постепенно расширяйте купол всё дальше и дальше. Это не только оздоровит наш образ мыслей, но и перевернёт соотношение сил между демократиями и российским режимом», — призывает автор материала.



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