В ЛНР ответили на предложение Савченко купить жителей Донбасса

02.12.2020, 10:54, Новости дня

«В заявлениях Савченко нет ничего удивительного – они характеризуют ее гнилую сущность наемника, который пытается судить жителей Донбасса по себе», – сообщил газете ВЗГЛЯД советник главы ЛНР Родион Мирошник. Так он прокомментировал предложение экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко «купить» жителей Донбасса деньгами и хорошими условиями жизни.

«В этих словах видна характеристика самой Савченко. Она наемник, у которого нет моральных ориентиров; она человек, который занимался мародерством, убийствами и пытками. Предложение «купить» жителей Донбасса показывает ее гнилую сущность и попытку судить всех людей по себе», – сказал советник главы ЛНР, представитель республики на переговорах в Минске Родион Мирошник.

Собеседник уверен: «Слова Савченко – не более, чем хайп перед той частью украинского общества, которое считает ее героем». «И если бы вопрос был только в деньгах и в хороших условиях жизни – наши люди не стали бы защищать свои дома с оружием в руках», – заключил Мирошник.

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что Донбасс вернется под контроль Украины, если его жителям дадут много денег и обеспечат достойными условиями проживания.

Дав жителям Донбасса «рай», их можно будет «покупать сотнями тысяч», передает слова Савченко РИА «Новости».

В сентябре полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявлял о фактическом выходе Украины из соглашения по Донбассу. ОБСЕ подтвердила блокирование Украиной решений Контактной группы по Донбассу.

В июле постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич констатировал, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Руслан Хомчак заявлял, что «не видит» «чисто военного решения» конфликта в Донбассе.