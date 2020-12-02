 

В Кремле ответили на вопрос о встречах Путина с Кудриным и Матвиенко

02.12.2020, 10:54, Новости дня

Президент Владимир Путин не проводил личных встреч с заболевшим коронавирусом главой Счетной палаты Алексеем Кудриным и спикером Валентиной Матвиенко, которая ушла на самоизоляцию из-за контакта с заразившимся, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков отрицательно ответил на вопрос о том, проводил ли российский лидер личные встречи с Кудриным и Матвиенко, передает РИА «Новости».

Он добавил, что оперативные совещания Совбеза, где участвовала Матвиенко, проводились в режиме видеотрансляции.

Ранее стало известно, что Алексей Кудрин заболел коронавирусом. После Матвиенко ушла на самоизоляцию из-за контакта с инфицированным.

Напомним, COVID-19 уже был выявлен у 137 депутатов, им также болели пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и премьер-министр Михаил Мишустин, министр строительства Владимир Якушев и министр культуры Ольга Любимова.



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