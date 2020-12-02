 

«Сименс Энергетика» заявила о готовности увеличить локализацию турбин в России

02.12.2020, 10:54, Новости дня

«Сименс Энергетика» готова увеличить уровень локализации в РФ газовой турбины SGT5-2000Е мощностью 187 МВт до 75% в ближайший год, локализация на 100% реальна за три-четыре года, сообщил президент «Сименс Энергетика» в РФ Олег Титов.

«Сейчас 60-62%. Но в ближайшее время – это меньше года – мы можем выйти на 75%. Мы очень серьезно над этим работаем. Я этому очень рад. Если нам удастся сделать это в СП, это вообще будет технология, которая полностью придет в Россию», – сказал Титов, передает РИА «Новости».

При этом, по его словам, локализация на 100% реальна за три-четыре года. «Я думаю, три-четыре года требуется, это речь про газовую турбину SGT5-2000E мощностью 187 МВт», – ответил Титов на вопрос, в какой перспективе реальна локализация на 100%.

Он также указал, что объем рынка газовых турбин в РФ в ближайшие десять лет оценивается в 40-60 единиц. «По нашим совместным расчетам с министерствами и потенциальными заказчиками, на рынке в ближайшие десять лет возможно общий объем турбин от 40 до 60. Это большие цифры», – сказал Титов.

При этом еще год назад немецкий концерн Siemens отказался локализовать газовые турбины большой мощности в РФ по политическим причинам.

В РФ не производятся газовые турбины большой мощности, от 110 МВт и выше. Это оборудование, основное на теплоэлектростанциях с парогазовым циклом, импортируется. Отсутствие российских технологий больших турбин, еще и в условиях западных санкций, стало одной из причин резонансного спора с Siemens в связи с поставками турбин в Крым.

Разработкой российской газовой турбины ГТД-110М занимается ИЦ «Газотурбинные технологии», которая образована совместно «Интер РАО», Роснано и ОДК (входит в Ростех). Ростех заявлял, что ОДК уже готова к серийному выпуску таких турбин.

В РФ действует программа модернизации ТЭС стоимостью 1,9 трлн рублей. Для проектов, попавших в нее, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей. При этом одним из ключевых требований в рамках этой программы является локализация используемого оборудования, что также стимулирует машиностроителей локализовывать большие газовые турбины.



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